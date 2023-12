O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta quinta-feira um processo disciplinar ao Benfica na sequência do esfaqueamento de um adepto no decorrer do encontro com o AVS, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Com isso, o conjunto encarnado pode ser sancionado com um a dois jogos à porta fechada, de acordo com o artigo 182 do Regulamento Disciplinar da Liga.

“O clube cujo sócio ou simpatizante, designadamente sob a forma coletiva ou organizada, agrida fisicamente espectador ou elemento da comunicação social ou pessoa presente dentro dos limites do recinto desportivo, antes, durante ou depois da realização do jogo, de forma a causar lesão de especial gravidade, quer pela sua natureza, quer pelo tempo de incapacidade é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, na sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 100 UC. Se a agressão prevista no número anterior não causar lesão de especial gravidade, o clube é punido com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 100 UC”, explica o 182.º artigo do Regulamento Disciplinar da Liga.

De recordar que na partida com o AVS, onde a formação de Roger Schmidt necessitava apenas de não perder por mais do que um golo para seguir para a Final Four da Taça da Liga, o caso acabou por passar ao lado de quase todos no Estádio da Luz à exceção dos espectadores que estavam presentes na zona do piso 3 onde aconteceu a agressão (setor 38). Ao intervalo, e no seguimento de uma discussão entre adeptos por um lugar, uma pessoa (que estava acompanhada por duas filhas menores) foi esfaqueada na zona do abdómen, tendo sido prontamente assistido antes de ser conduzido ao hospital de Santa Maria. O agressor, logo após o sucedido, colocou-se em fuga, em informações confirmadas mais tarde pelo clube em comunicado.

“O Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um adepto no decurso de uma altercação ocorrida ao intervalo do jogo Benfica-AVS. Este adepto foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável. Todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor”, explicou a formação da Luz.

“A Liga Portugal regista, com pesar, a existência de um incidente nas bancadas do Estádio da Luz, no intervalo do jogo Benfica-AVS, a contar para a 3.ª jornada da 3.ª fase da Allianz CUP, que culminou no transporte de um adepto, felizmente em situação estável, para o hospital. As primeiras palavras da Liga Portugal e da sua Direção Executiva são para o adepto ferido, desejando rápida recuperação e agradecendo a pronta intervenção dos meios de socorro presentes no local. A Liga Portugal exorta as autoridades responsáveis pela operação de segurança do jogo a um rápido e eficaz apuramento de responsabilidades sobre o sucedido e a um reforço das medidas preventivas para que situações semelhantes não se repitam nos estádios portugueses”, pediu também a Liga em comunicado.