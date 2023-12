Um jovem de 15 anos foi morto por um tubarão, num local para a prática de surf num Estado da Austrália do Sul, adiantou a polícia australiana.

O ataque aconteceu perto de Ethel Beach, na Península de Yorke, na quinta-feira à tarde, referiu a polícia em comunicado.

“Infelizmente, o corpo de um adolescente foi recuperado da água”, acrescentou, explicando ainda que a vítima era natural dos arredores a sul de Adelaide.

Segundo um morador de Ethel Beach citado pelo diário The Advertiser de Adelaide, outro surfista tentou socorrer o adolescente que tinha sido mordido numa perna. “O tubarão estava a circular à volta deles, enquanto o rapaz tentava tirar o jovem da água. Havia muito sangue”, destacou.

Não está claro que espécie de tubarão atacou, mas os grandes tubarões brancos são numerosos nas águas do sul da Austrália.

Em outubro, testemunhas viram um tubarão levar um surfista de 55 anos nas mandíbulas em Granite Beach, também no sul da Austrália. O corpo nunca foi encontrado.

Em maio, um surfista de 46 anos foi atacado por um tubarão em Walkers Rock Beach, no mesmo Estado. O seu corpo também nunca foi encontrado, e as equipes de salvamento encontraram apenas um fragmento do seu equipamento de surf.

O número de mordidas de tubarão aumentou nas últimas quatro décadas devido, em parte, ao crescimento populacional e às alterações climáticas, segundo especialistas.

O aquecimento dos oceanos está a levar os tubarões a aproximarem-se da costa à procura de presas, aumentando a probabilidade de entrarem em contacto com os humanos.