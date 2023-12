Ondas gigantes atingiram, na quinta-feira, as praias da Califórnia, nos Estados Unidos, tendo chegado até aos 12 metros em alguns locais ao longo da costa do estado norte-americano, de acordo com a Sky News. O fenómeno meteorológico deixou oito pessoas com ferimentos ligeiros, que foram hospitalizadas, e edifícios e bairros à beira-mar inundados. As praias continuam encerradas. A situação poderá manter-se no fim de semana de Ano Novo.

A ondulação foi provocada por tempestades com ventos de forte intensidade que se formaram sobre o Oceano Pacífico, arrastando as ondas gigantes para a Califórnia, segundo o The New York Times. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos apelou à população para que se mantivesse afastada das áreas afetadas e longe do mar. “Globalmente, prevê-se que este seja um evento excecional de ondas altas e inundações costeiras que não ocorre há muitos anos. Tenha cuidado e siga as orientações das autoridades locais e dos nadadores-salvadores”, referiu o mesma agência de meteorologia.

Em Ventura, um condado a noroeste de Los Angeles, ondas carregadas de detritos invadiram ruas, casas e bloquearam esgotos residenciais, revela também o The New York Times. Os bombeiros de Ventura partilharam, no X (antigo Twitter), um vídeo que mostra as ondas a atingirem o paredão marítimo, e a população em fuga. A ondulação provocou ainda inundações em vários restaurantes.

#HighSurf – Watch when a rogue wave hits the beach at the end of Seward Ave in the City of Ventura. This occurred during the high surf advisory at high tide. Because of this wave eight people were transported to local hospitals. Currently the beaches are closed in Ventura County… pic.twitter.com/VlRlgRLhpn — VCFD PIO (@VCFD_PIO) December 29, 2023

Em West Cliff Drive, em Santa Cruz, a 75 milhas a sul do estado de São Francisco, várias crianças foram projetadas por uma onda.

#HighSurf Throughout the night, @VCFD ’s heavy equipment operators and their dozers are reinforcing and filling in the gaps to protect the community of Pierpont, in the City of Ventura. The finished berm is about seven feet high and about a mile in length, running from San… pic.twitter.com/EFhmjgx2DI — VCFD PIO (@VCFD_PIO) December 29, 2023

“A mãe natureza está zangada. Estas ondas são horríveis. São enormes”, afirmou Eve Krammer, uma moradora de Aptos. Nesta cidade californiana, as ondas galgaram a praia e entraram no parque de estacionamento, deixando vários detritos. Em Stinson Beach, localidade a cerca de 32 quilómetros a norte da ponte Golden Gate, foram registadas inundações e várias estradas foram evacuadas. Capitola também sofreu inundações.

Na praia de Mavericks, em Half Moon Bay, várias pessoas assistiram ao espetáculo dos surfistas de ondas gigantes, apesar da tempestade.