Em 2024, o alojamento local passa a pagar uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local (CEAL) que é apurada tendo em conta o coeficiente económico do alojamento local e o coeficiente de pressão urbanística à área bruta privativa do imóvel aplicados à área bruta do alojamento local.

Esta sexta-feira, à noite, foi publicado em Diário da República a tabela de determinação do coeficiente de pressão urbanística para cada freguesia, concelho, distrito e nacional ou regional.

A CEAL foi criada no âmbito do Mais Habitação para o alojamento local em determinadas zonas. Os alojamentos no interior e os que sirvam apenas 120 dias por ano para alojamento local ficam isentos.

“Este novo tributo, enquanto contribuição, onera no plano tributário os estabelecimentos de alojamento local (AL), em face da respetiva externalidade negativa no mercado habitacional e do custo social, por si agravado, de escassez de imóveis habitacionais em determinadas zonas urbanas. Este tributo contribui para as políticas de habitação, corrigindo e mitigando os efeitos daquela externalidade negativa, das seguintes formas: por um lado, ao onerar financeiramente a afetação de imóveis habitacionais a AL, promove a sua reafetação a fins de habitação permanente, tendo em vista aumentar a oferta de imóveis no mercado habitacional; por outro lado, ao financiar políticas públicas de habitação, contribui para o financiamento de programas de apoio à habitação e de aumento do parque público de imóveis, sendo a sua receita consignada ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., à IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM e à Direção Regional da Habitação dos Açores”, indica o Governo no diploma.

Há empresas de alojamento local que já ameaçaram contestar esta contribuição. E o PSD já garantiu que a revogará se chegar a ser Governo.