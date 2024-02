O ano de 2023 trouxe limitações ao alojamento local. Aconteceram com o Mais Habitação, que entrou em vigor em outubro, mas os travões foram anunciados logo em fevereiro e isso notou-se no setor. Rui Silva, diretor geral da GuestReady em Portugal, revela ao Observador que os resultados de 2023 acabaram por ficar abaixo do inicialmente projetado e a empresa teve de ajustar-se: “tínhamos um plano bastante diferente e tivemos de colocar em prática o plano B para conseguirmos manter o rumo”.

Acabou por ser, nas suas palavras, “um bom ano”. Em Portugal, a GuestReady, que gere arrendamentos de curto e médio prazo, fechou o ano com mais de 85 mil reservas em mais de 1.300 unidades de alojamento sob gestão, crescimentos de 30% e 20%, respetivamente. Rui Silva aponta, ainda, o aumento de custos que se fez sentir também neste setor em toda a Europa e “Portugal não foi caso exceção”.

“Portugal é um país muito forte para a GuestReady e estávamos a contar que os resultados fossem um pouco melhor, não que um crescimento de 30% seja mau. Não é tão bom como estávamos à espera”, salienta em declarações ao Observador o responsável pela operação nacional. O objetivo é continuar a crescer, ainda que Rui Silva recorde as restrições impostas pela situação económica na Europa, mas também, em Portugal, “pelas limitações regulatórias do final do ano [Mais Habitação], que começaram a ser noticiadas desde fevereiro“.

