O poste internacional português Neemias Queta somou na sexta-feira mais seis pontos no triunfo caseiro dos Boston Celtics sobre os Toronto Raptors por 120-118, que se mantém como a melhor equipa na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O jogador luso continuou assim na rotação do treinador Joe Mazzulla, somando, no 11.º jogo da época, seis pontos, cinco ressaltos e uma assistência, em 14.27 minutos.

Neemias foi o terceiro jogador vindo do banco com mais minutos, batido por Payton Pritchard (25.08) e Oshae Brissett (15.19), somando agora 168.43 minutos em campo.

Num jogo em que não contou com o letão Kristaps Porzingis, decisivo no triunfo dos Celtics na quinta-feira frente aos Detroit Pistons, mas que esteve ausente devido a lesão, a equipa de Boston beneficiou da prestação de Jaylen Brown, que concluiu o encontro com 31 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, sendo secundado por Derrick White (21 pontos) e Luke Kornet (20 pontos).

Os Celtics continuam como a única equipa invicta em casa, tendo agora somado o 16.º triunfo no seu recinto, e lideram a Conferência Este com 25 vitórias e seis derrotas.

Neemias Queta soma agora 31 jogos na NBA, 11 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.