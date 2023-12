Da Tanzânia aos menus do Belcanto, Rosa arredonda a mala

Há cinco anos, a vida de Rosa Diniz era bem diferente. Formada em Produção pela Escola Superior de Teatro e Cinema, trabalhava numa produtora em projetos de cinema e TV. O último em que esteve envolvida, uma telenovela, causou-lhe uma “imensa infelicidade” e fê-la perceber que devia aproveitar melhor o tempo.

As artes sempre fizeram parte da sua vida. A mãe é a atriz Amélia Videira e diz ter crescido “no meio de trapos e cenografia”. Aprendeu Dança no Conservatório Nacional, bordou, pintou, trabalhou com tapetes de Arraiolos e tirou um curso de Joalharia na António Arroio. “Sempre tive muito jeito de mãos.”

Com o dinheiro que ganhou a fazer dobragens decidiu investir mais na sua formação artística e juntou ao currículo um curso de modelagem que puxou mais ainda pelo seu lado criativo. “Comecei a ter ideias e pensei num projeto de saias, o Rosa arredonda a saia”, conta. “Só que uma amiga disse-me que saias não se vendiam nada, que precisava era de umas bolsas.”

Em dez dias, Rosa criou uma coleção de sacos em napa. A amiga não se interessou, mas Rosa não se importou. “O que aprendi foi tão renovador, tão importante, que achei que só tinha a ganhar.”

Vendeu os sacos na loja do Turismo de Lisboa e continuou a fazê-los, “mais e mais”. Quando lhe arranjaram uns tecidos da Hermès para trabalhar, achou que mereciam um material melhor e começou a interessar-se pelo couro.

Na mesa do seu atelier tem, aliás, os dois livros que serviram de base para a sua aprendizagem, a observar imagens e detalhes. Durante a pandemia, tirou um curso online com um professor inglês e fechou-se a trabalhar.

“Como aprendi tudo sozinha e este é um ofício de homens, ninguém me levava a sério”, continua. As primeiras visitas a fábricas portuguesas, onde vai buscar os materiais, foram particularmente difíceis. “Queria falar com as pessoas sobre química, sobre como era composto o material e os processos de curtimenta, e a conversa não era adequada.”

Hoje já conseguiu ganhar respeito no meio e os clientes foram-se multiplicando, muitos a entrarem-lhe pela porta desde que abriu a loja de rua, em 2020.

Alguns vêm com uma peça em mente para ser feita de raiz – as malas começam nos 380 euros e podem chegar aos 1300. Outros ficam apenas curiosos com o trabalho artesanal à porta aberta, coisa cada vez mais rara em Lisboa. De tal forma que surgem pedidos inesperados. “Como pessoas a pedirem-me só para fazer um furo no cinto, porque não encontram um sapateiro.”

Rua Poiais de São Bento, 44, Lisboa. 925 743 598. Seg-Sex 10.00-18.00, Sáb 10.00-17.00. Encerra ao domingo

Este artigo foi originalmente publicado na revista Observador Lifestyle n.º18, lançada em dezembro de 2022.