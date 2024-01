O português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, da Arábia Saudita, com 54 golos, e Temwa Chawing, do Wuhan, da China, com 63, foram esta segunda-feira confirmados como os maiores goleadores do ano de 2023.

Fechados todos os campeonatos e competições a nível mundial, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) oficializou os êxitos de Ronaldo e Chawing, no caso do luso após uma luta renhida e no da africana há muito anunciado, já que acabou com 24 golos de avanço sobre a segunda classificada.

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo somou 54 golos, mais dois do que o francês Kyllian Mbappé, do Paris Saint Germain, e o inglês Harry Kake, do Bayern Munique, que entraram de férias competitivas mais cedo.

O norueguês Erling Haaland, com 50 tentos, liderava a corrida no final de novembro, contudo uma lesão afastou-o dos derradeiros sete jogos, terminando em quarto.

Cristiano Ronaldo apontou 44 golos ao serviço do clube e 10 pela seleção de Portugal.

O argentino Lionel Messi continua a deter o recorde de golos num só ano civil, com os 91 apontados em 2012.

Este é o segundo prémio de melhor marcador do Mundo que atletas do Al Nassr conquistam nos últimos anos, já que em 2019 o marroquino Abderrazak Hamdallah também foi galardoado, com 57 golos.

Temwa Chawinga apontou 51 tentos pelo seu clube na China e 12 pela seleção do Malawi, com os seus 63 golos a superarem, claramente, os 39 da mexicana Verónica Corral, do Pachuca, e os 38 da compatriota Kiana Palácios.