Após o domínio total, que culminou com a vitória nas três grandes voltas, a Jumbo-Visma prepara-se para virar a página. Além de passar a ser denominada Visma-Lease, devido a mudanças nos protocolos comerciais, a equipa neerlandesa encara 2024 com alterações nos quadros. A novidade de maior destaque é a saída de Primoz Roglic para a Bora-hansgrohe, mas nos homens mais invisíveis do pelotão também há mudanças. Em final de contrato e com o abandono ao ciclismo confirmado, Rohan Dennis é um dos elementos que não segue com a equipa para a nova temporada. Apesar de tudo, e devido às últimas duas épocas que o australiano passou ao serviço da equipa, a Visma-Lease tem visto o seu nome ligado a uma história à qual provavelmente não queria estar associada.

No penúltimo dia de 2023, Melissa Hoskins, ou Melissa Dennis Hoskins, depois do casamento com Rohan, morreu após ter sido atropelada em frente à sua casa na cidade australiana de Adelaide. O acidente que envolveu a antiga ciclista, três vezes medalhada no Mundial de contrarrelógio, cinco vezes medalhada em Mundiais de pista e atleta olímpica em 2012 e 2016, terá sido provocado pelo próprio marido.

????Arrestan al australiano Rohan Dennis tras el atropello mortal de su esposa, la también exciclista Melissa Hoskins

????Dennis es Sospechoso de conducción imprudente y ha quedado en libertad provisional pic.twitter.com/YYyQWYibra — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) December 31, 2023

No dia seguinte ao atropelamento, as autoridades confirmaram a morte de Melissa Hoskins. “Uma mulher de 32 anos sofreu ferimentos graves e foi levada ao Royal Adelaide Hospital para tratamento. Infelizmente, morreu no hospital durante a noite”, divulgou a South Australia Police. No mesmo comunicado foi referido que um homem “conhecido da mulher” foi detido e acusado de “homicídio por condução perigosa e sem os devidos cuidados e por colocar vidas em risco”. O suspeito, que a imprensa australiana prontamente confirmou ser Rohan Dennis, foi libertado sob fiança, estando obrigado a comparecer em tribunal a 13 de março.

De acordo com a estação televisiva 7NEWS, o casal terá discutido no interior da casa. Rohan saiu, entrou no veículo e preparava-se para abandonar o local. Melissa tê-lo-á seguido acabando por, sem que se saiba o motivo, atirar-se para o capot, onde continuou ao longo de vários metros antes de cair na estrada, tal como foi possível à polícia verificar através das imagens das câmara de videovigilância dos vizinhos. Segundo o The Advertiser, foram encontradas impressões digitais da ciclista que terminou a carreira em 2017 no capot. Ainda não se sabe qual o motivo da discussão nem o que terá feito Rohan ao aperceber-se do estado da mulher.

Cinco dias antes do acontecimento, Rohan Dennis partilhou uma fotografia no Instagram com a mulher e com os dois filhos. “Feliz Natal da nossa família para vocês”, escreveu junto à imagem onde os quatro elementos posavam junto da árvore de Natal. “Não perdemos apenas uma filha e uma irmã, mas os seus filhos também perderam a mãe, um espírito livre, uma doadora com um grande coração, paciência e cheia de entusiasmo pela vida. Ela era o pilar da vida deles e da nossa. Devemos honrar a sua memória para que eles possam crescer a saber quem ela era, o que ela representava e o que ela deu a todos cujas vidas ela tocou”, escreveu Peter, o pai de Melissa em nome de toda a família.

A Visma-Lease, sem mencionar o nome do seu antigo ciclista, também se pronunciou sobre a morte de Melissa. “É com grande tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de Melissa Dennis Hoskins. Gostaríamos de transmitir nossas condolências à sua família, amigos e conhecidos. Desejamos-lhes toda a força nesta grande perda”.

Rohan Dennis passou ainda por equipas como a INEOS Grenadiers, a Bahrain-Merida e a BMC Racing Team. O antigo ciclista era especialista em contrarrelógio, tendo sido duas vezes campeão do mundo da categoria (2018 e 2019). O australiano venceu ainda duas etapas na Vuelta e uma no Tour.