A próxima quarta-feira, dia 3 de janeiro, será o dia de 2024 em que a Terra estará mais próxima do Sol, o designado periélio, que coincide com a maior velocidade orbital do planeta, atingindo os 30,3 quilómetros por segundo, indica o site norte-americano EarthSky.

Nesta data, a Terra estará cerca de 3% mais próxima do Sol, pouco mais de 147 milhões de quilómetros, ou seja, a uns cinco milhões de quilómetros a menos do que no afélio, quando a distância é maior, no início de julho. A distância média é de cerca de 150 milhões de quilómetros.

A Terra descreve uma órbita elíptica de 930 quilómetros e a velocidade orbital é menor quando a maior distância do Sol, e maior quando a distância é mais pequena.

Assim, a velocidade atual é de à volta de um quilómetro por segundo mais rápida do que quando o planeta se encontra mais distante da estrela central do sistema solar, adianta o EarthSky.