Um homem de 79 anos está há 11 dias internado num corredor do Hospital de Penafiel, depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral, a 21 de dezembro, denuncia ao Observador a neta Marina Sousa. O idoso esteve três dias internado no serviço de urgência e depois foi transferido para o internamento do Hospital Padre Américo.

No entanto, como não existem vagas nos quartos, o homem acabou por ser colocado num corredor, “sem condições”, e “inconsciente”, diz Marina Sousa. Segundo a familiar, numa primeira fase, o Hospital de Penafiel informou a família de que o idoso faria um cateterismo de modo a desobstruir uma artéria. Depois, a família foi informada, através do processo clínico do idoso, de que a intervenção cirúrgica não seria feita. Uma decisão que o hospital não terá justificado.

“Os médicos não nos dão informações, não sabemos que tipo de tratamento está a fazer, quanto tempo é que vai continuar no corredor, nada”, queixa-se Marina Sousa, sublinhando que, por se tratar de um AVC, o idoso não deveria ter sido colocado num corredor, mas sim num quarto, de modo a receber melhores cuidados. “Está encostado para lá”, insurge-se a neta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.