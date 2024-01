O presidente da Câmara de Penafiel manifestou esta segunda-feira abertura ao diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde para uma solução que permita ampliar o hospital da cidade e resolver as insuficiências do serviço de urgência, informou o município.

“O presidente Antonino de Sousa aproveitou a reunião para dar nota da sua total disponibilidade para ajudar a encontrar soluções que promovam ganhos em saúde junto das pessoas, nomeadamente no que diz respeito a uma eventual ampliação das instalações do Hospital Padre Américo”, lê-se numa informação enviada à Lusa.

O Hospital Padre Américo é a principal unidade hospitalar e a única com urgência médico-cirúrgica da recém-criada Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa (antigo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa), que integra também o Hospital de São Gonçalo, em Amarante, além dos cuidados de saúde primários.

Aquela ULS abrange 11 municípios e uma população de quase meio milhão de habitantes.

Ainda a propósito do encontro desta segunda-feira com Fernando Araújo, refere-se no comunicado que a reunião se realizou a pedido da autarquia de Penafiel, tendo como tema central “os problemas que são de conhecimento público relacionados com o funcionamento do Hospital Padre Américo”.

Antonino Sousa comunicou ao diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde a sua preocupação com as dificuldades de acesso da população ao serviço de urgência e as “graves consequências que daí têm resultado para os cidadãos”.

Para o autarca, não é aceitável aquela situação, reafirmando que a urgência não tem conseguido dar a devida resposta.

“Estou totalmente disponível para colaborar no que for necessário para que estes problemas sejam minimizados e possamos ter um hospital de referência com a devida capacidade de resposta”, reforçou Antonino Sousa.