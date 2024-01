O despacho do Ministério das Finanças foi, afinal, precedido de prévio parecer da UTAM que foi favorável, garante agora a Parpública, que assume que o despacho a mandatar a compra de ações dos CTT cessou efeitos no primeiro semestre de 2022. Mas João Leão, então ministro das Finanças, ordenou a compra de ações até a uma posição que não tivesse de informar o mercado (que é uma participação de 2%). O despacho, entretanto divulgado, indica um limitar máximo de 1,95%,

A compra de ações decorreu até outubro de 2021. E neste momento, acrescenta agora, a Parpública detém 355.126 ações dos CTT, ou seja, 0,24% da empresa. A empresa garante que o despacho cessou efeitos “no primeiro semestre de 2022”.

A Parpública divulga agora o despacho assinado por João Leão, dando indicações para comprar ações de forma “faseada, em bolsa, de ações dos CTT pela Parpública até ao “limiar máximo de 1,95%, momento em que a estratégia de aquisição deverá ser reavaliada, sem prejuízo do dever de prestar informação periódica, com início no final de setembro de 2021 e, a partir dessa data, mensalmente”.

“A compra de ações dos CTT pela Parpública, realizada até outubro de 2021, ocorreu no cumprimento dos requisitos legais, designadamente o despacho do então ministro das Finanças, precedido do parecer prévio da UTAM”, que “foi favorável”, garante a Parpública em comunicado.

O parecer e o despacho, indica agora, não foram tornados públicos “para evitar perturbações indevidas da cotação destes títulos no mercado”. Assim, “estes documentos foram considerados informação reservada pelo Ministério das Finanças, à época”. Mas agora, diz a Parpública, “os documentos podem agora ser tornados públicos por determinação do Ministério das Finanças”.

