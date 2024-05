Este artigo é da responsabilidade da Compal

Uma das formas mais eficazes de assegurar a sustentabilidade naquilo que se produz e se consome passa por garantir a proximidade entre as pessoas e a origem dos produtos. Na agricultura isso consegue-se através da escolha de alimentos e ingredientes locais, na sua época, com a maturação adequada e segundo processos naturais de produção de forma a preservar a biodiversidade e os recursos naturais.

A Compal preocupa-se em ter os produtos de melhor qualidade – sumos e néctares, snacks, vegetais enlatados e derivados de tomate – e com isso impactar positivamente a alimentação, mas também a cadeia agrícola, as comunidades, as diferentes variedades de frutos e vegetais, e a economia local e regional. Sempre a pensar no amanhã, os produtos Compal privilegiam a sustentabilidade como um todo, uma estratégia que combina as melhores práticas com os melhores profissionais e parceiros.

Aposta na fruta nacional

Escolher fruta e vegetais de origem local reduz o tempo de transporte e as emissões poluentes associadas, reforçando a garantia de frescura e qualidade nutricional dos produtos, menos sujeitos a danos ou variações de temperatura. É um passo seguro e eficaz na redução do consumo de energia e de combustíveis fósseis, permitindo contribuir ativamente para o combate às alterações climáticas

Além disso, a seleção e o desenvolvimento de variedades nacionais, várias delas com denominação de origem protegida e sabor único – como a pêra rocha do oeste, a laranja do Algarve, a maçã de Alcobaça ou os pêssegos da Cova da Beira – dá aos sumos e néctares Compal um sabor único, inconfundível. Tanto nas edições especiais Compal Origens como nos Clássicos de sempre, são a qualidade da fruta nacional e a agricultura portuguesa que se destacam em cada embalagem.

Promoção das melhores práticas agrícolas

Sumos ou vegetais produzidos apenas com ingredientes naturais, sem açúcares adicionados ou intensificadores de sabor, conseguem-se através de uma agricultura sustentável, que segue as melhores práticas, de forma a garantir a preservação dos recursos naturais. É isso que a Compal procura junto dos seus parceiros.

Os ingredientes usados pela Compal são provenientes essencialmente de produção integrada, com a gestão das produções agrícolas voltada, acima de tudo, para a sustentabilidade. A produção integrada privilegia os mecanismos de regulação natural dos terrenos ou pomares, com um modelo que prevê a melhor atenção à água, à biodiversidade e às próprias culturas ou variedades escolhidas.

Criação de parcerias duradouras

A sustentabilidade passa igualmente por assegurar a continuidade e o desenvolvimento dos negócios no setor agrícola, que resultem em benefícios para toda a economia e para as comunidades envolvidas. Além de promover parcerias de longo prazo com os agricultores e associações produtivas – algumas com várias décadas de negócios -, a Compal tem como compromisso reduzir o desperdício de fruta e vegetais. O resultado é o aumento da segurança dos agricultores no escoamento da sua produção.

Também as formações, iniciativas de sensibilização e bolsas da Academia do Centro de Frutologia Compal – bem como a constante investigação laboratorial de produtos e combinações de sabores – contribuem para desenvolver ainda mais a atividade produtiva dos agricultores e reforçar as parcerias existentes com a Compal. O intercâmbio conseguido desenvolve o setor e abre o caminho para novos métodos e tecnologias de produção, ou mesmo variedades de frutos.

Agricultura sustentável, conduta responsável

Porque O Amanhã Importa, a Compal continua a trabalhar como o faz há mais de 70 anos, junto dos agricultores no terreno, em todas as regiões de Portugal, e perto dos consumidores, na oferta dos melhores produtos, atenta às preocupações e tendências, a zelar por um sistema alimentar saudável e equilibrado.

A agricultura sustentável, sempre na base das operações da Compal, passa também pelo compromisso de todos com as melhores e mais justas práticas agrícolas e comerciais, através de um código de conduta que protege e reafirma as parcerias. Juntos, todos nos empenhamos a respeitar o ambiente e os trabalhadores, e a garantir a qualidade e a segurança de todos os produtos.