“Se eu falir, o problema não é meu. Se eu falir, é problema do banco, não é meu“. Robert Kiyosaki, autor do bestseller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre“, revelou que tem mais de mil milhões de dólares (quase mil milhões de euros) em dívidas junto da banca. Mas isso não o preocupa, garante, porque “viver sem dívidas é o pior conselho que se pode dar a alguém”.

Citado pela revista Fortune, Robert Kiyosaki explica o seu raciocínio: “uso dívida como se fosse dinheiro e nunca poupo dinheiro porque em 1971 o próprio dólar transformou-se em dívida“. Esta é uma alusão à decisão do Presidente Richard Nixon de acabar com a convertibilidade do dólar com o ouro, o que contribuiu para retirar valor à divisa norte-americana.

Porém, ao dizer que não se preocupa com a dívida que tem, Kiyosaki não está a querer dizer que todas as pessoas devem passar a suportar todas as suas despesas com créditos. O que está a recomendar é que as pessoas não devem ter medo de se endividar desde que seja para comprar ativos – e não responsabilidades. Essa é uma das ideias-chave do livro que Kiyosaki escreveu e que leva as pessoas a pensarem sobre o que é que, na sua vida financeira, é algo que produz rendimento (ativos) e algo que apenas gera custos (responsabilidades).

“Muitas pessoas endividam-se para comprar responsabilidades“, sublinha o autor, lembrando que isso pode ser uma receita para o desastre porque a dívida é contraída para comprar produtos que não só não vão produzir qualquer rendimento como vão levar a pessoa a incorrer em custos para manter esses produtos. Em alguns casos, ensina Kiyosaki, um carro ou uma casa pode ser um exemplo de uma “responsabilidade”, embora em outras situações também possa ser um investimento produtivo.

Então e se esses mesmo que haja investimentos produtivos eles não produzirem rendimento suficiente para suportar o pagamento da dívida? Aí, pode haver uma bancarrota – “mas se houver uma bancarrota o problema não é meu, é do banco“, diz Kiyosaki.

Numa entrevista que foi publicada no seu Instagram, também citada pela Fortune, o autor diz que “o pior conselho que se pode dar a alguém, hoje em dia, é poupar dinheiro e viver sem dívidas”. A Administração “Biden imprimiu 10 biliões de dólares, o preço do petróleo está a subir, por que razão é que alguém há de poupar dinheiro?“, pergunta.