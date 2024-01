Na sua newsletter diária, os ‘azuis e brancos’ referem que a obra vai ficar a cargo de “um dos mais prestigiados artistas portugueses com reconhecimento internacional” e deverá avançar nos próximos meses no muro de suporte situado em frente à porta 1 do recinto.

A iniciativa partiu de uma proposta do PS, que previa a instalação de um “busto ou outro elemento de arte urbana” num lugar de relevo da cidade em homenagem a José Maria Pedroto, sendo ratificada por unanimidade pela autarquia portuense em janeiro de 2022.

No ano passado, o ex-jogador e técnico foi evocado numa pintura localizada no muro de suporte junto à porta principal do Dragão, na qual acompanha o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o treinador da equipa sénior de futebol, Sérgio Conceição.

Pedroto conquistou duas edições da I Liga e duas Taças de Portugal nos relvados (1952-1960), antes de somar três passagens pelo banco (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1984), juntando um ‘bicampeonato’ nacional, três Taças e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Nascido em Almacave, povoação do concelho de Lamego, o antigo médio internacional português comandou ainda Académica, Leixões, Varzim, Vitória de Setúbal ou Vitória de Guimarães, arrebatou duas Taças de Portugal de forma consecutiva pelo Boavista, rival citadino do FC Porto, e chegou a exercer o cargo de selecionador nacional (1974-1976).

José Maria Pedroto, vulgarmente conhecido como ‘Zé do Boné’, foi um dos protagonistas da revitalização ‘azul e branca’ conduzida nas últimas quatro décadas por Pinto da Costa e morreu há 39 anos, em 07 de janeiro de 1985, no Porto, vítima de doença prolongada.