Não demorou muito a voltar ao ativo depois de deixar Portugal para rumar à Polónia, também não demorou muito a voltar ao ativo depois de deixar a Polónia para rumar à Turquia: Fernando Santos, que era nesta altura um treinador livre de compromissos, foi este domingo apresentado como novo técnico do Besiktas.

O treinador português chega a Istambul para comandar uma histórico da Turquia a atravessar uma fase mais complicada, sendo já o quarto treinador da temporada: Senol Gunes começou a época, Burak Yilmaz esteve no comando depois de forma interina e Riza Çalimbay vai entretanto demitido de uma equipa que ocupa um modesto quinto lugar no Campeonato depois da derrota caseira na sexta-feira com o Kasimpasa. Assim, a 18 pontos do Fenerbahçe e a 15 do Galatasaray (que tem menos um jogo), o objetivo passará por atingir o terceiro lugar da competição, tendo ainda a Taça e o playoff da Liga Conferência por disputar.

De recordar que, depois da saída da Seleção Nacional, onde esteve oito anos, Fernando Santos teve uma passagem pela Polónia que durou apenas nove meses, tendo orientado apenas seis jogos antes de acordar a rescisão pela falta de resultados. Apesar de tudo, a equipa de Lewandowski e companhia vai disputar em março o playoff de acesso à fase final do Europeu, tendo como primeiro adversário a Estónia antes de, em caso de vitória, decidir uma das vagas com o vencedor da partida entre País de Gales e Finlândia.

Em atualização