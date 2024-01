As Árvores surpreende logo de início. O leitor que lá cai não sabe bem o que esperar, mas sabe que o texto não obedece a convenções ou a bons comportamentos. As personagens falam como falam as pessoas, mesmo que isso implique a queda da ortografia como manda o dicionário. Também por isso, mas também por muito mais, enquanto se lê, tudo sabe a realidade, mesmo que o cenário pareça tão fora de tudo. É que, logo de início, temos um cenário que parece pertencer apenas à ficção, o que não faz com que pareça pertencer menos à vida.

Na cidade de Money, no Mississípi, começam a surgir homicídios macabros, entre o inexplicável e o gore. O ambiente é o de uma comunidade branca orgulhosa da sua pouca melanina, daí que a comunidade reaja com desconfiança quando dois detectives negros chegam para ajudar na investigação. O caso vai deixando a população perplexa, e os profissionais também, grupo a que se juntam os leitores: há pessoas brancas que aparecem mortas, desfeitas, e, ao lado, há um corpo desfeito, desta vez negro, de um homem que, vamos percebendo, que se parece muito com Emmett Till, um rapaz negro que ali fora linchado 65 anos antes. Isto acontece uma e outra vez. Diferentes pessoas brancas, mas sempre o mesmo rapaz preto parecido com Emmet Till.

A história de Till é impactante, e não serve os simples propósitos de um thriller ou de um policial, ainda que o livro tenha também esses contornos, instigando a leitura. É que, à medida que se lê, vai-se tendo acesso a um mundo que ainda não deixou para trás os linchamentos e o processo de transformação de um grupo em “outro”. A dada altura, pode ler-se: “O meu avô contou-me que no início de mil e novecentos se podia encontrar um negro enforcado ao virar de cada esquina.” (p. 90). Isto vai sendo atirado para a narrativa com um tom de banalidade que, talvez por isso mesmo, sublinha o seu impacto – para além do conteúdo, é o tom indiferente que vai deixando a marca.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.