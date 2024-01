O ano começa com a continuação do julgamento do processo EDP e, entre as dezenas de testemunhas chamadas pela defesa dos três arguidos Manuel Pinho, Alexandra Pinto e Ricardo Salgado, esta segunda-feira foi a vez de ser ouvido como testemunha o procurador Carlos Casimiro, chamado pela defesa de Manuel Pinho. O responsável pela constituição de Manuel Pinho como arguido neste processo, em 2017, e pela determinação de termo de identidade e residência respondeu apenas a uma pergunta: “Já não me recordo da situação, só o dr. [Afonso] Sales poderá confirmar, mas terão sido comunicados verbalmente os factos“.

O procurador Carlos Casimiro foi arrolado como testemunha para explicar, como disse Ricardo Sá Fernandes, advogado de Manuel Pinho, esta segunda-feira em tribunal, o que aconteceu em 2017, quando o antigo ministro da Economia do governo de José Sócrates foi constituído arguido. Na altura, a defesa de Manuel Pinho, avançou para o Tribunal de Instrução Criminal alegando não terem sido comunicados os factos que estavam na origem da constituição de arguido. E o juiz de instrução Ivo Rosa chegou a dar razão à defesa de Manuel Pinho, anulando a decisão de constituir Manuel Pinho como arguido.

Mas o Ministério Público não ficou convencido e recorreu para o Tribunal da Relação. E na segunda instância foi dada razão ao MP, considerando a Relação que o juiz de instrução criminal não tinha competências naquela fase processual. Ou seja, não podia decidir sobre uma fase anterior à instrução. Com esta decisão, Manuel Pinho decidiu ir para o Tribunal Constitucional, que considerou que a questão poderia ser apreciada em sede de instrução ou de julgamento.

