Em atualização

O Presidente do Equador, Daniel Noboa Azin, assinou, esta terça-feira, um decreto executivo em que declara o estado de “conflito armado interno” no país. O chefe de Estado ordenou “às forças armadas que executem operação militares” para “neutralizar” as operações “terroristas” e “atores não estatais beligerantes”.

He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024

O decreto foi assinado depois de um grupo armado e encapuçado de dez homens ter tomado de assalto os estúdios do canal TC, com sede em Guayaquil, obrigando os jornalistas e colaboradores a deitarem-se no chão durante uma transmissão em direto. Houve uma ação semelhante numa universidade de Machala.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas imagens, os homens armados com pistolas, espingardas e granadas caseiras, são vistos a agredir os trabalhadores e a obrigá-los a permanecerem no chão, exigindo que pedissem a saída da polícia que chegou entretanto ao local.

Ecuador está en un estado de caos.. pic.twitter.com/I4CduurHuM — aapayés (@aapayes) January 9, 2024

Mais tarde, ouviram-se vários tiros e gritos de pessoas enquanto a transmissão em direto continuava. “Não atire, por favor, não atire!”, grita uma mulher durante o tiroteio.

As imagens mostram ainda alguns dos homens encapuzados e outros com a cara destapada, a filmarem-se com telemóveis, enquanto faziam sinais com as mãos dos grupos ligados ao tráfico de drogas que estão a causar uma onda de terror no Equador.

“Eles vieram para nos matar, meu Deus proteja-nos”, escreveu um dos jornalistas numa mensagem enviada por WhatsApp a um correspondente da agência France-Presse. Os homens que entraram no estúdio televisivo já foram, entretanto, capturados pelas autoridades, avançou a polícia equatoriana.

CAPTURADOS Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Posterior más detalles… pic.twitter.com/tPq7FfaGcM — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

Houve igualmente um tiroteio nas ruas de Guayaquil e de Quito, as maiores cidades equatorianas.

Ecuador, bajo ataque Hombres armados atacan a balazos patrullas en calles de Guayaquilpic.twitter.com/bnX9Z08iOK — Janosik García (@Janosikgarciaz) January 9, 2024

Em comunicado citado pela CNN, a Assembleia Nacional equatoriana também apoiou a decisão presidencial, expressando o apoio “às forças armadas, polícia nacional e todos os funcionários encarregues de cumprir e fazer cumprir a cconstituição”. “Reconhecemos e valorizamos a sua dedicação e esforço na preservação de segurança, da paz e da vida para os cidadãos.”

A situação de segurança interna do Equador deteriorou-se nos últimos dias. Como explica o jornal El Pais, sete estabelecimentos prisionais foram tomados pelos reclusos, tendo sido sequestrados seguranças e guardas prisionais. A tensão escalou ainda mais após José Adolfo Macías, conhecido como o criminoso mais perigoso equatoriano, ter fugido de uma prisão em Guayaquil, estando agora a monte.

Nos últimos tempos, o recém-eleito Presidente Daniel Noboa Azin chegou ao cargo com a promessa de que iria travar a onda de violência do narcotráfico, um fenómeno que atinge o Equador. Para isso, e também em resposta à fuga de José Adolfo Macías, o Chefe de Estado declarou esta segunda-feira o estado de exceção, que vigorará durante 60 dias, aumentando a presença policial nas ruas e prisões, assim como declarou o recolher obrigatório.

O estado de exceção degradou aos grupos de narcotráfico. De acordo com a Agence France-Presse, um vídeo não verificado publicado nas redes sociais vê-se um polícia sequestrado que foi obrigado a ler uma mensagem dirigida a Daniel Noboa Azin: “Declarou guerra e guerra terá. Declarou estado de exceção. Nós declaramos guerra a polícias, civis e militares. Qualquer pessoa que estiver nas ruas a partir das onze da noite será executada”.