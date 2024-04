O ex-vice-Presidente do Equador, Jorge Glas, detido quando estava na embaixada do México, que lhe deu asilo, foi transportado para um hospital esta segunda-feira, devido a uma alegada overdose com medicamentos (antidepressivos e sedativos). A notícia é avançada pelo jornal equatoriano El Universo. A detenção na embaixada do México tinha levado o país a suspender as relações diplomáticas com o Equador.

Glas estava em prisão preventiva em La Roca, uma prisão de alta segurança no Equador, mas foi transferido para o Hospital Militar de Guayaquil esta segunda-feira, sob um forte aparato policial e militar. Funcionários do hospital indicaram ao El Universo que os primeiros socorros foram prestados na unidade hospitalar, mas que entretanto já teve alta.

O The New York Times escreve que Glas foi encontrado pelas autoridades da prisão num estado de “coma profundo auto-induzido” depois de, segundo um relatório da polícia, ter ingerido antidepressivos e sedativos.

O El Universo adianta, porém, que o ex-vice-Presidente equatoriano estará “estável“, segundo indicaram fontes próximas. Ainda assim, depois de ter sido assistido no Hospital Militar, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Naval. Entretanto, já estará de regresso a La Roca.

Uma fonte da prisão revelou que o político terá tomado dois ou três comprimidos que o terão afetado negativamente (uma vez que sofre de gastrite). Mas disse não acreditar que o ex-Chefe de Estado tenha tentado suicidiar-se. Glas estaria sem comer desde domingo.

O ex-vice-Presidente do Equador foi detido na sexta-feira, depois de a Polícia Nacional do Equador entrar na embaixada do México naquele país, que lhe concedeu asilo político um dia antes. O Governo do Equador confirmou a detenção de Glas, que foi alvo de um mandado de prisão por desvio de fundos públicos, e que se refugiou na embaixada mexicana em 17 de dezembro, numa decisão que agravou as tensões entre os dois países.

Na sequência da detenção, o Presidente do México ordenou a suspensão das relações diplomáticas com o Equador. “A polícia do Equador entrou à força na nossa embaixada e deteve o ex-vice-Presidente daquele país que era refugiado e em processo de asilo devido à perseguição e assédio que enfrenta”, disse o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na rede social X, acrescentando que a invasão foi um “ato autoritário” e uma violação do direito internacional e da soberania mexicana.

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

Em conferência de imprensa, o advogado do político equatoriano, Vinicio Tapia, indicou esta segunda-feira que o cliente está sem comunicações há mais de 50 horas. O El Universo diz que Glas foi atirado ao chão, espancado na cabeça, nas costas, pernas e braços e arrastado pela polícia durante a detenção.

Glas foi condenado pelos crimes de associação ilícita (em 2017) e suborno agravado (em 2020) no âmbito do caso Odebrecht.