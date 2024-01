A primeira tentativa norte-americana de aterrar na Lua em mais de 50 anos foi abandonada depois de um derrame de combustível na nave de uma empresa privada poucas horas após o lançamento.

A Astrobotic Technology, com sede em Pittsburgh, admitiu na rede social X que o foguetão Vulcano, a bordo do qual vai a sonda Peregrine, dispõe apenas do combustível suficiente para viajar durante 40 horas, o que não lhe permitirá pousar na Lua, algo planeado para 23 de fevereiro.

“Se os propulsores puderem continuar a operar, acreditamos que a nave espacial poderá continuar num estado estável de orientação por aproximadamente mais 40 horas com base no consumo atual de combustível”, disse a empresa.

Diante do novo panorama, a Astrobotic disse que agora o objetivo é levar a sonda até “o mais próximo possível” da Lua antes de perder energia.

A empresa disse também estar a trabalhar com a NASA “para determinar o impacto nas cinco investigações científicas da agência a bordo da Peregrine”.

O problema, uma “crítica perda de combustível”, foi reportado cerca de sete horas após a descolagem, na madrugada de segunda-feira, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

A empresa conseguiu orientar a sonda em direção ao sol para que o painel solar pudesse captar a luz solar e carregar bateria, enquanto uma equipa especial avaliava o estado do que foi descrito como “uma falha no sistema de propulsão”.

A empresa pretendia ser a primeira do setor privado a alunar com sucesso, algo que apenas quatro países conseguiram. Está previsto um segundo lançamento, em fevereiro, de uma empresa de Houston.

A NASA, que financiou em 108 milhões de euros a Peregrine da Astrobotic, pretende que sondas privadas explorem o local antes da chegada de astronautas, fornecendo também experiências tecnológicas e científicas à agência espacial, outros países e universidades.

Apesar de admitir o revés com a Peregrine, o administrador da NASA, Bill Nelson, preferiu na segunda-feira destacar nas redes sociais o “sucesso” do novo foguete Vulcan Centaur, do grupo industrial ULA, que levou a sonda até ao espaço.

With the success of @ulalaunch's #VulcanRocket, our country has more tools to explore space. Spaceflight is a daring adventure, and @astrobotic is making progress for CLPS deliveries and Artemis. @NASA will continue to expand our reach in the cosmos with our commercial partners. https://t.co/YqXKR7fRXz

— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 8, 2024