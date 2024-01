Laurindo Vieira, sociólogo angolano de 60 anos, foi assassinado numa rua de Luanda, na quinta-feira, por dois homens que se deslocavam numa moto, quando saía de um banco e se dirigia para o carro.

Os assaltantes balearam o académico, reitor da Universidade Gregório Semedo, numa perna, em Talatona, subúrbio moderno da capital angolana, conta o Jornal de Angola que confirmou a morte do conhecido comentador da televisão Zimbo junto do Serviço de Investigação Criminal de Luanda.

Há um vídeo a circular nas redes sociais que mostra Luandino Vieira ensanguentado, a cair no chão e a pedir ajuda por volta das 14h de quinta-feira. Socorrido pelas pessoas que passavam, foi levado para uma clínica onde acabaria por morrer às 15h.

Membro do comité central do MPLA, Laurindo Vieira, que foi comissário político das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, é a mais recente vítima desta zona de Talatona, uma rua com muitos bancos, no bairro Patriota.

Em dezembro, num vídeo publicado nas redes sociais e amplamente partilhado, via-se como um transeunte que tentou ajudar um motorista que conduzia um carro de transporte de dinheiro que estava a ser assaltado, foi baleado, em plena rua, durante o dia.