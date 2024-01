A capitania do Porto do Funchal emitiu, esta segunda-feira, avisos de mau tempo e de agitação marítima forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que estão em vigor até à manhã de terça-feira.

Os avisos são baseados nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e relacionados com a situação geral do estado do tempo (vento e mar).

Um dos avisos, relativo a previsões de vento entre os 51 e 62 quilómetros por hora de qualquer direção, está em vigor até às 04h55.

A autoridade marítima regional recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que “adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”.

Quanto ao aviso de agitação marítima, que se estende até às 06h00, salienta que o vento vai aumentar de velocidade, sendo “muito fresco a forte a partir do final do dia”. A visibilidade será “boa a moderada, por vezes fraca a partir do final do dia”, e a ondulação na ordem dos três metros nas costas norte e sul.

Face a esta situação meteorológica, a capitania indica que deve ser reforçada a amarração e a vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

Também desaconselha os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para se evitar ser surpreendido por uma onda.

Os cidadãos não devem praticar pesca lúdica, “em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.