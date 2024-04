A ocupação hoteleira na Madeira deverá rondar os 95% no período da Festa da Flor, entre 2 e 26 de maio, indicou nesta segunda-feira a Secretaria do Turismo e Cultura, adiantando que o evento representa um investimento de 950 mil euros.

“É um programa que vai permitir desenvolver esta festividade durante todo o mês de maio e encerrar com aquele grande objetivo que era estender a Festa da Flor e permitir que essa extensão trouxesse à Madeira o mesmo número de pessoas [turistas] do princípio ao fim do mês, para deixar aqui um contributo do setor à economia regional bastante relevante“, disse o secretário regional.

Eduardo Jesus falava na conferência de apresentação da edição de 2024 da Festa da Flor, no Funchal, um dos maiores cartazes turísticos da região autónoma.

O governante indicou que a ocupação hoteleira prevista é de 95% durante todos os fins de semana do mês de maio, mas a animação decorrerá diariamente entre os dias 2 e 26, com particular incidência no centro do Funchal, nomeadamente na placa central da avenida Arriaga, onde ficará instalado o Mercadinho das Flores e Produtos Regional.

“De uma fase em que a Madeira tinha a Festa da Flor apenas num período mais circunscrito, e recuo para o ano de 2015, em que foi de 16 a 22 de abril, a taxa de ocupação desse fim de semana foi 72%. Neste momento, estamos com 95% e durante todos os fins de semana do mês de maio”, sublinhou.

O ponto alto das festividades ocorre no dia 5 de maio com o Cortejo Alegórico da Flor, que percorre as avenidas marginais da capital madeirense, no qual participam 1.800 figurantes, distribuídos por 14 grupos.

Nesse dia, para além dos milhares de visitantes já em terra, vão estar dois navios de cruzeiro no porto do Funchal, transportando um total de 4.400 passageiros e 1.600 tripulantes.

Outro momento em destaque é a construção do Muro da Esperança, no dia 4 de maio, na Praça do Município, onde cerca de 700 crianças vão colocar uma flor em sinal de paz para o mundo.

No total, 3.600 pessoas estão envolvidas na edição deste ano da Festa da Flor, marcada por diversas iniciativas, como concertos, construção de tapetes florais, exposições, uma parada de automóveis clássicos e também um torneio de golfe com 100 participantes de vários países.