Passados quase três meses da morte de Bobi, que foi distinguido em 2023 pelo Guinness World Records como o cão mais velho do mundo, tendo alegadamente vivido 31 anos, o seu tutor decidiu falar sobre a polémica que surgiu relativamente à sua idade. Em declarações ao Observador, garante não ter sido informado de qualquer decisão da organização do Guinness de suspender a distinção. E, em comunicado, Leonel Costa culpa ainda o que classifica de “parasitas” e “elite” de veterinários que, diz, lançaram a desconfiança sobre este tema.

Após ter vivido no silêncio e na recusa de comentar o que tem surgido nos meios de comunicação social e nas redes sociais, depois de as últimas notícias terem dado a entender que o Guinness tinha suspendido o título de cão mais velho do mundo – não apenas a Bobi, mas a todos os cães –, Leonel Costa garante ao Observador que não tem qualquer conhecimento sobre o assunto.

“Nada me foi transmitido pelo Guinness. Nem agora, nem em outubro, quando circularam as notícias de que a instituição ia voltar a investigar a idade do Bobi. Fui, aliás, sempre eu que tive de o consultar [a organização] para perceber o que se passava”, confidencia.

