Um cão robô foi elogiado pela polícia estadual de Massachusetts, nos Estados Unidos, por ter ajudado a evitar uma tragédia que envolveu uma pessoa barricada numa casa e que efetuou disparos com uma arma automática.

O Roscoe, que fazia parte da equipa antibomba da Polícia do Estado de Massachusetts, foi destacado em 6 de março para uma casa em Barnstable, depois de a polícia ter sido alvo de tiros. Os agentes enviaram para a casa Roscoe e também outros dois robôs frequentemente utilizados para a eliminação de bombas, para encontrar o suspeito.

O cão robô, controlado remotamente pela polícia, verificou primeiro os dois andares principais antes de encontrar alguém na cave. A pessoa, armada com uma arma automática, derrubou Roscoe duas vezes antes de disparar por três vezes, impedindo a sua comunicação.

Earlier this month one of our robot dogs did his job spectacularly: while clearing a house occupied by an armed barricaded man, Roscoe took three rounds fired by the suspect. Roscoe's capabilities prevented a human officer from being in the line of fire. https://t.co/rZeBuZl5CI pic.twitter.com/MPlwfvmKPA

— Mass State Police (@MassStatePolice) March 27, 2024