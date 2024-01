As mulheres mais pobres com idade entre 10 e 49 anos a residirem no Brasil terão acesso gratuito a pensos higiénicos, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde brasileiro.

Ao todo existem agora 31 mil farmácias credenciadas em todo Brasil para o programa que é direcionado “aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza”, que estão matriculadas em escolas públicas e “em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema”.

As mulheres que se encontram em regime de prisão no sistema prisional estão também contempladas.

Cerca de 24 milhões de pessoas estão abrangidas, de acordo com o comunicado do Ministério da Saúde brasileiro.

“Garantir o acesso gratuito aos absorventes é também promover o direito à educação e a carreira profissional, além da vida sexual e reprodutiva saudável”, frisaram as autoridades brasileiras.

O Governo brasileiro citou ainda dados da Organização das Nações Unidas, apontando que “a pobreza menstrual, associada aos tabus que ainda cercam essa condição, podem ocasionar evasão escolar e desemprego”.

Uma em cada quatro crianças brasileiras falta à escola no seu período menstrual “e cerca de quatro milhões sofrem com privação de higiene no ambiente escolar”, indicou o Ministério da Saúde brasileiro.