Entre 2012 e 2020, a Juventus conquistou oito vezes a Serie A. O passo seguinte era a Liga dos Campeões, mas nunca aconteceu. Foi com esse intuito que Cristiano Ronaldo foi contratado em 2018 ao Real Madrid. No entanto, o português deixou Itália com os mesmos títulos europeus com que tinha chegado.

A Juventus esperava muito de Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo também esperava muito da Juventus. Afinal, a equipa italiana tinha marcado presença na final da Liga dos Campeões em 2015 e 2017 e poderia ser um bom projeto para o capitão da seleção nacional chegar à orelhuda.

Anos mais tarde, o antigo dirigente da Juventus, atualmente CEO do Inter, Giuseppe Marotta, fez o rescaldo da passagem de Cristiano Ronaldo por Itália. “A contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus não deu os resultados esperados. Digamos que o seu contributo não correspondeu às grandes expectativas que tínhamos com a sua chegada”.

Ao fim de três temporadas, Cristiano Ronaldo saiu e o próprio domínio dos bianconeri da Serie A se esfumou. No ano seguinte, já com Marotta no Inter, os nerazzurri sagraram-se campeões, algo que não acontecia há 11 anos, na altura com José Mourinho. “Agora, os adeptos do Inter gostam de mim, mas quando cheguei da Juventus…”, recordou Marotta. “São os resultados que contam. Graças ao meu mérito e também à sorte, os resultados vieram. Então agora acho que boa parte dos adeptos do Inter gosta de mim”.

Cristiano Ronaldo deixou Itália para rumar ao Manchester United com mais de 100 golos marcados pelos bianconeri. O português processou mais tarde a Juventus, em 2023, por alegadamente não ter recebido cerca de 20 milhões em salários relativos ao período da pandemia.