Kate Middleton, princesa de Gales, está internada desde terça-feira para a realização de uma “cirurgia abdominal planeada”, lê-se no comunicado publicado esta quarta-feira na conta oficial do príncipe e princesa de Gales no Instagram.

De acordo com o texto, o procedimento foi bem-sucedido e Kate Middleton deverá ficar entre 10 e 14 dias no hospital antes de continuar a recuperação em casa.

“Com base no aconselhamento médico, é improvável que volte às atividades da realeza britânica antes da Páscoa”, consta ainda.