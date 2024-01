Bom Kim, fundador e CEO da Coupang, acredita que o negócio com a Farfetch ficará fechado “nos próximos meses, possivelmente tão cedo quanto o fim de janeiro”. Esta é a informação que consta num email que foi enviado aos trabalhadores da plataforma de comércio de moda de luxo, a 8 de janeiro, a que o Observador teve agora acesso.

Em dezembro, a “Amazon coreana”, como é conhecida internacionalmente, anunciou a intenção de comprar a empresa criada por José Neves. O negócio prevê que a Coupang disponibilize um empréstimo de 500 milhões de dólares à Farfetch e que fique com todos os ativos da empresa, lote que inclui o New Guards Group, a boutique Browns e a Stadium Goods. A Coupang surgiu num momento de debilidade na situação financeira da Farfetch. Com o acordo também chegou ao fim a cotação da empresa luso-britânica na bolsa de valores de Nova Iorque, com um anúncio de que quem investiu nas ações da companhia não vai conseguir recuperar os investimentos. A informação não caiu bem no mercado e também entre os trabalhadores da empresa: desde que a Farfetch entrou em bolsa que as compensações e bónus aos funcionários são atribuídos em ações, que são agora vendidas fora de bolsa a poucos cêntimos, conforme noticiou o Jornal de Negócios.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.