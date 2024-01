A Tesla continua a tornar os seus modelos cada vez mais acessíveis, reduzindo-lhes o preço para serem mais competitivos. Depois de lançar o renovado Model 3 por 39.990€ em 2023, a marca norte-americana reduziu esta semana o preço exigido pelo Model Y, o SUV concebido sobre a mesma base, que passa a ser proposto por apenas mais 3000€, arrancando assim nos 42.990€, 2000€ menos do que o preço praticado até aqui.

A versão mais acessível do SUV eléctrico da Tesla monta um motor eléctrico no eixo traseiro, com 299 cv, alimentado por uma bateria com 60 kWh de capacidade, recarregável a 250 kW. Como resultado, garante uma velocidade máxima de 217 km/h, bem como a capacidade de ir de 0-100 km/h em 6,9 segundos, anunciando em WLTP um consumo de 15,7 kWh/100 km e uma autonomia de 455 km.

Neste princípio de Janeiro, a Tesla voltou a recorrer à sua estratégia habitual, que consiste em reduzir o preço dos seus modelos para aumentar as vendas. Esta aproximação do preço do Model Y face ao Model 3 deverá incrementar ainda mais o potencial comercial do SUV eléctrico que, em 2023, já foi o modelo mais vendido da marca, tendo sido mesmo quem liderou as vendas na União Europeia e conquistado a 5.ª posição no ranking português.

A Tesla justifica a redução dos preços como forma de transferir para os clientes os ganhos conseguidos no aparelho fabril, em matéria de eficiência e redução de custos, associados igualmente ao incremento da produção, com o construtor a ter comercializado mais 38% de unidades em 2023, atingindo 1,81 milhões de veículos. Ao contrário do que acontece com o Model 3, que chega à Europa a partir da China e dos EUA, consoante as versões, os Model Y comercializados entre nós são provenientes da fábrica europeia da marca, localizada em Berlim, na Alemanha.