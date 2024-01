Os últimos dois minutos da final da Taça da Liga entre Sporting e Benfica na Póvoa de Varzim, que terminou com um triunfo por 4-2 dos leões, continuam a dar muito que falar no panorama desportivo nacional, com a ação de Taynan, que enquanto suplente entrou na quadra para cortar um passe para Jacaré quando a equipa encarnada iria fazer um ataque de 4×3 porque Alex Merlim tinha ficado caído no chão por lesão e viu apenas cartão amarelo, a estar no epicentro das críticas. Agora, no seguimento das duras críticas do treinador da equipa da Luz, o clube acrescentou mais um capítulo e anunciou que vai pedir a repetição do encontro.

“O Benfica expressa profunda revolta pela arbitragem desta noite na final da Taça da Liga, com sucessivas decisões que lesaram a verdade desportiva, prejudicaram o Benfica e que culminaram num precedente gravíssimo para o futsal nacional. O jogador do Sporting, Taynan, saiu do banco de suplentes para interromper uma jogada perigosa do ataque do Benfica a menos de um minuto e meio do final da partida, com o resultado em 3-2. O jogador foi apenas admoestado com cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão. Foi mais uma decisão errada e grave da equipa de arbitragem, uma vez mais com influência direta no resultado final e na atribuição do troféu”, descreveu o Benfica em comunicado.

“Incompreensível, igualmente, que o mesmo jogador Taynan, que não mostrou estar à altura dos valores exigíveis no desporto, tenha visto ser-lhe atribuído o prémio de Homem do Jogo. Dada a gravidade dos acontecimentos vividos nesta noite no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o Benfica vai até às últimas consequências para que uma inaceitável conduta antidesportiva não passe uma vez mais em claro e que o nível de arbitragem a que hoje assistimos não se repita. O Benfica irá interpor um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol e exige a repetição da final da Taça da Liga”, acrescentou o clube.

#TaçadaLigaFutsal

Taynan entra em campo corta a bola e leva cartão amarelo. Lance bem ou mal ajuizado? pic.twitter.com/vO4odsKJSj — Zona Técnica Futsal (@ZTFutsal_Oficia) January 21, 2024

De referir também que Taynan, que foi eleito Homem do Jogo mas acabou por ser “protegido” pelos leões no final da partida, chegou a escrever uma mensagem no Instagram sobre o sucedido, acompanhado de uma imagem com a Taça da Liga e o prémio de MVP. “Eu amo este clube. Errei? Sim. Mas foi por impulso, por querer vencer, dar o título aos meus, por todo o nosso trabalho. Mas o regulamento diz por si só, podemos mudar a regra? Concordo. Mas é isso, quero pedir desculpa a alguns, mas joguei com o regulamento e amo este desporto”, referiu. Mais tarde, essa mesma mensagem acabou por ser apagada pelo jogador.

???? TAYNAN via Instagram post: “Eu amo esse clube, errei? Sim. Mas foi por impulso por querer vencer. Mas o regulamento fala por si. Podemos mudar a regra? Concordo. Quero pedir desculpa para alguns mas joguei com o regulamento. Amo esse desporto ????” pic.twitter.com/fskHsQbO7l — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) January 22, 2024

“A identidade do futsal português, de seriedade, que ganha de forma certa e como o Sporting tem ganho muitas vezes de forma certa, mas hoje… Peço desculpa, não podemos deixar passar isto de forma clara e tem de ser penalizado. O que presenciei hoje é batota. A mensagem que passámos a futuros treinadores e ao mundo do futsal é que vale tudo para ganhar. No desporto, um dos resultados possíveis é a derrota e temos que a saber aceitar e conviver com ela. Esta derrota tem de ser analisada, porque senão o que vai acontecer é a chico espertice do povo latino português que vai começar a levar jogadores para o banco para travar contra-ataques”, tinha referido Mário Silva, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após o jogo.

“Isto é inadmissível. É inadmissível o que fizeram ao Benfica. Primeiro a atitude do atleta, que não é um atleta, é um vândalo. Segundo, pela decisão da equipa de arbitragem. Estamos a permitir que este tipo de situações possam ser recorrentes. O ano passado vencemos 4-1 e o jogo não foi para 4-1. Hoje merecíamos ganhar porque jogámos mais, mas o Sporting seria um digno e respeitoso vencedor, mas tem de ser da forma certa. Deixando sangue, suor e lágrimas, estamos disponíveis para perder, mas desta forma fica difícil andar da forma certa no desporto”, acrescentou o técnico dos encarnados, aludindo à suspensão de 15 jogos que Taynan teve em Espanha, quando jogava no El Pozo Murcia, por ter agredido um árbitro.