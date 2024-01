O Ministério Público francês arquivou a queixa por crimes de assédio sexual contra o ator Gérard Depardieu, por ter sido apresentada fora dos prazos legais. Para os procuradores do Ministério Público francês, adianta a Variety, os crimes que constam na queixa apresentada pela atriz Hélène Darras terão acontecido durante a rodagem de um filme em 2007 e a queixa foi apresentada em setembro do ano passado.

O caso ficou conhecido no ano passado, quando uma investigação jornalística relatou o depoimento de 13 mulheres que acusaram Gérard Depardieu de conduta sexual imprópria. No entanto, referiram agora os procuradores, além da queixa apresentada por Hélène Darras, “não há outras mulheres, até hoje, cujos testemunhos nesta investigação trouxeram novos elementos”.

Os relatos feitos ao Mediapart vão desde comentários inapropriados a toques sexuais não consentidos. E todos os casos divulgados aconteceram durante as filmagens de vários filmes entre 2004 e 2022. Depardieu começou a ser investigado em 2000, quando foi acusado de ter violado a atriz Charlotte Arnould (na altura com 22 anos) em duas ocasiões distintas.

“[Durante as filmagens, Depardieu] colocou as mãos no meu quadril, nas minhas nádegas (…) e disse-me claramente: quer vir ao meu camarim?”, relatou na altura Hélène Darras, que decidiu avançar com a queixa agora arquivada.