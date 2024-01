Artigo em atualização

O dia começou com uma notícia relevante na guerra na Ucrânia: um avião russo que, segundo a Rússia, transportaria 65 prisioneiros de guerra ucranianos despenhou-se na região de Belgorod, provocando uma explosão aparatosa, como mostram vários vídeos publicados nas redes sociais.

O momento em que o avião cai é visível no vídeo publicado pelo jornal bielorrusso Nexta (ver em baixo). Horas depois de ter sido conhecido o incidente, sabe-se que não há sobreviventes, mas falta esclarecer dúvidas essenciais: afinal, quem provocou a queda do avião? A Rússia tem razão quando diz que tudo se resume a um “ato bárbaro de terrorismo”? E o avião transportava mesmo prisioneiros de guerra? O Observador esclarece aqui o que já se sabe e o que falta saber sobre este caso.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region

There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died

The estimated value of the plane is 27 million dollars.

The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024