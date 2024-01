A CEO da Web Summit, Katherine Maher, que assumiu funções depois da saída atribulada de Paddy Cosgrave, em outubro, anunciou que vai sair da liderança da empresa para liderar a rádio norte-americana sem fins lucrativos NPR.

O anúncio foi feito na quarta-feira, na rede social X (ex-Twitter): “Grandes notícias: tenho o prazer de anunciar que vou assumir o cargo de CEO da NPR a partir do final de março”, começa por dizer, acrescentando: “Infelizmente, isso significa que vou deixar o cargo de CEO da Web Summit a 1 de março. Adorei absolutamente o tempo que passei com a Web Summit. Fiquei impressionada com o talento da equipa, a energia e, francamente, as boas vibrações gerais da equipa, e este apreço só tem aumentado a cada semana que passa”.

Sadly, it does mean I’ll be stepping down as Web Summit CEO on March 1. I’ve absolutely loved my time with Web Summit. I’ve been bowled over by the team's talent, energy, and frankly — general good vibes — and this appreciation has only grown with each passing week. — Katherine Maher (@krmaher) January 24, 2024

Maher vai continuar à frente da empresa durante o primeiro evento da Web Summit no Médio Oriente, a Web Summit Qatar, que vai realizar-se no final de fevereiro e terá “o dobro da dimensão que antecipávamos”.

Katherine Maher adianta que inicia funções na NPR a 25 de março. A ex-CEO da Wikipedia substituiu Paddy Cosgrave na liderança da Web Summit após as declarações sobre o conflito Israel-Hamas que levantaram polémica e levaram mesmo à sua demissão.

A 13 de novembro, no X, Paddy Cosgrave disse estar “impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção particular do governo da Irlanda”. “Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são”, acrescentou no post que levou Israel, e várias personalidades, a boicotar a cimeira tecnológica.