Era uma aparentemente normal quinta-feira de janeiro, mesmo à beira do final do mês e com a temporada ainda a meio. Para o Benfica, porém, era uma quinta-feira de janeiro que podia significar mais um bocadinho de história: em caso de vitória contra o Rosengard, na Suécia, as encarnadas tornavam-se na primeira equipa portuguesa a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

O Benfica chegava à penúltima jornada da fase de grupos no segundo lugar do Grupo A, com sete pontos conquistados contra os 12 do Barcelona e os quatro do Eintracht Frankfurt. As encarnadas perderam com as catalãs, venceram na Alemanha e empataram na Luz e também ganharam ao Rosengard em casa — ou seja, esta quinta-feira e perante o frio de Malmö, só precisavam de uma vitória ou de fazer os mesmos pontos que o Eintracht Frankfurt, que jogava na Catalunha às 20h.

“Trabalhámos para este momento, acreditámos que era possível com o grupo de trabalho que temos e com o projeto que o Benfica tem. Isto seria uma realidade, mais cedo ou mais tarde. Tem sido por isto que temos lutado todos os anos na Liga dos Campeões e na Liga BPI, que é o que nos permite chegar aqui. Temos vindo a mostrar uma subida de rendimento ao longo dos anos, com conquistas na parte europeia, mas isto é apenas o percurso e não o final. É o jogo mais importante do Benfica agora, mas a seguir a este objetivo teremos mais. É o que nos diferencia: não colocarmos limites. Os contos de fadas costumam dar muito trabalho e não aparecem por acaso”, disse a treinadora Filipa Patão na antevisão da partida.

Neste contexto, e sem poder contar com a lesionada Kika Nazareth e a castigada Lúcia Alves, Filipa Patão lançava Jéssica Silva e Marie Alidou no ataque, com Andrea Falcón e Catarina Amado a caírem nos corredores e Andreia Norton, Andreia Faria e Anna Gasper a surgirem no meio-campo. No banco, a treinadora encarnada deixava Nycole Raysla, Laís Araújo e Lara Martins.

O Rosengard abriu o marcador no quarto de hora inicial, com Olivia Schough a surpreender Lena Pauels com um remate em jeito de fora de área (13′). O Benfica respondeu através de Andreia Faria, que atirou ao lado ainda de longe (29′), e Jéssica Silva teve a melhor oportunidade portuguesa da primeira parte com um pontapé que passou por cima da trave depois de tirar uma adversária da frente (43′). Ao intervalo, porém, a equipa de Filipa Patão estava a perder e claramente desconfortável no jogo, sem qualquer remate enquadrado e a permitir a superioridade das suecas.

Nenhuma das treinadoras fez alterações ao intervalo e o Benfica conseguiu chegar ao empate ainda dentro dos 10 minutos iniciais da segunda parte: Andreia Faria rematou de fora de área e a bola acertou em cheio na trave, com Jéssica Silva a surgir praticamente em cima da linha de golo a empurrar para marcar (52′). Cinco minutos depois, a reviravolta. Erro crasso da defesa do Rosengard, com Marie Alidou a intercetar um atraso, a contornar a guarda-redes e a atirar para a baliza deserta (57′).

O Rosengard começou a arriscar mais, de forma natural, e Olivia Schough teve mesmo um golo anulado por fora de jogo (66′). O Benfica ia tentando não afundar demasiado, com essa intenção a personificar-se num remate de Andrea Falcón que saiu à figura da guarda-redes (69′) e um pontapé de Jéssica Silva que passou ligeiramente por cima da trave (79′). Já dentro dos últimos 10 minutos, porém, as suecas conseguiram chegar ao empate através de Mai Kadowaki, que surgiu isolada na cara de Lena Pauels e atirou rasteiro (82′).

Filipa Patão reagiu ao golo sofrido com uma substituição, trocando Falcón por Nycole Raysla, mas já nada mudou. No fim, o Benfica empatou com o Rosengard na Suécia e perdeu a oportunidade de carimbar desde já o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões: as encarnadas ficam agora à espera do resultado do Eintracht Frankfurt em Barcelona, sendo que seguem em frente em caso de empate ou derrota das alemãs.