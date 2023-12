Ainda houve algumas “surpresas” pelo meio, entre a desvantagem mínima do Benfica na Catalunha aos 40′ e a vantagem pela margem mínima do Eintracht em Frankfurt ao intervalo, mas o grupo A da Champions não teve propriamente um rumo diferente daquele que era esperado na teoria: o Barcelona está muito acima das restantes equipas e parte como favorita a reconquistar o título conquistado na última época, o Rosengärd é o conjunto mais frágil e somou por derrotas todos os encontros que foi fazendo (esta quarta-feira foi goleada pelas blaugrana por 6-0 na Suécia) e o Eintracht levava ligeiro ascendente em relação ao Benfica num plano teórico numa luta pela qualificação que era sobretudo a dois e que tinha agora o primeiro capítulo.

Se até esse jogo com o Barça a formação encarnada só tinha sucessos esta temporada (até quando empatou ganhou nas grandes penalidades, o que valeu o primeiro troféu na Supertaça), a partir daí enfrentou outro tipo de dificuldades também pela valia das adversários que foi encontrando. Foi goleada na Catalunha (5-0), ganhou depois pela margem mínima a Sp. Braga e Rosengärd (1-0), perdeu no Seixal com o rival Sporting (3-1), espantou todos os possíveis “fantasmas” com uma goleada diante do Freamunde na Taça de Portugal (0-6). Tão ou mais importante, e numa fase com algumas lesões de habituais titulares, manteve os objetivos principais intactos entre a liderança no Campeonato e os três pontos em dois jogos na Champions. Agora chegava “o” momento, assinalado em termos de dimensão e importância com a estreia do Estádio da Luz em jogos europeus da equipa feminina. Era aqui, no palco principal, que o Benfica queria dar o salto.

“Sabemos a grandeza deste estádio, desta casa. Estaremos eternamente gratas por todos os jogos que nos proporcionarem aqui. É importante jogar na Luz para a Liga dos Campeões, porque passamos uma mensagem para fora de que realmente está a haver uma grande aposta do Benfica. Agradeço ao presidente e a toda a Direção por nos terem proporcionado isto, mais uma vez, num momento competitivo tão importante em que podemos fazer história. A quem comparecer, o meu obrigada. Serão muito bem-vindos e vão assistir a um grande jogo de futebol. É isso que queremos proporcionar aos adeptos e só temos a agradecer a todos os que vierem apoiar e dar-nos essa força”, comentara na antecâmara do jogo Filipa Patão, treinadora das águias que voltava a mostrar confiança no crescimento de todo o projeto a nível europeu.

“Falta conseguirmos dar o passo final. Esse passo é, nos momentos decisivos, não sermos só competitivos, é conseguirmos realmente pontuar e realmente ganhar. O futebol acaba por ser isso, não podemos estar a lutar uma vida inteira por ser competitivos, temos de lutar uma vida inteira para conseguir pontuar ou vencer os desafios. Finalizámos um jogo com o Rosengärd a ganhar por 1-0 mas achar que poderíamos realmente ter feito muito melhor, podíamos ter ganho por mais. A mentalidade está a mudar e a capacidade que temos para abordar este tipo de jogos também”, acrescentou, em mais uma mensagem forte como que a lançar um desafio às jogadoras. Mais uma vez, a equipa respondeu. Ou melhor, respondeu a seguir de forma textual o repto que tinha sido atirado na véspera. E com a exibição mais consistente da temporada, fez-se história na estreia de jogos europeus no Estádio da Luz pelos pés de Marie Alidou, canadiana talhada para aparecer nos momentos marcantes que já tinha marcado o golo 1.000 do futebol feminino das encarnadas na qualificação para a fase de grupos diante das cipriotas do Apollon e que fez o único golo da partida.

A entrada mostrou como jogar no Estádio da Luz podia ser um fator motivador para o Benfica, com os 20 minutos iniciais a terem sentido praticamente único para a baliza de Stina Johannes. Aliás, o jogo da equipa encarnada teve tudo menos eficácia na finalização: Marie Alidou atirou para defesa fácil da guarda-redes após um remate a escorregar de Kika Nazareth (4′), Kleinherne teve um atraso temerário na direção da sua baliza que por pouco não deu autogolo (6′), Andreia Faria rematou de meia distância de novo para a guardiã alemã (13′), Lúcia Alves tentou também de longe mas por cima (17′). Aos poucos o Eintracht foi conseguindo equilibrar a partida, tentando fazer prevalecer o jogo mais físico e as transições em velocidade, mas o período de intervalo chegaria sem golos mas com mais oportunidades para as encarnadas, com Alidou a não desviar isolada na área (30′) e Ucheibe a desviar pouco ao lado um cruzamento de Lais Araújo (45′).

O segundo tempo chegou com um verdadeiro sinal de perigo das germânicas, com Prasnikar a aproveitar uma bola a pingar na área após um livre lateral para rematar pouco por cima da baliza de Lena Pauels (48′), mas o Benfica foi sabendo ler essas tentativas de subida do Eintracht a explorar a profundidade como veio a acontecer numa bola em que Kika Nazareth isolou Alisou mas a canadiana perdeu-se em fintas antes de fazer o remate com menos ângulo (50′). Quando teve de baixar mais as linhas, baixou; quando conseguir ter mais margem para atacar, atacou. Foi essa inteligência que foi mantendo as encarnadas no controlo da partida até ao momento chave, quando Kika Nazareth conseguiu receber entre linhas de Anna Gasper (uma gigante no meio-campo ao longo da partida) e fazer a assistência para o 1-0 por Alidou entre as centrais (71′). Estava dado o tal passo entre o “ser competitivo” e o “ganhar”. E as encarnadas ficam com caminho bem mais aberto para outro marco histórico na competição como seria chegar pela primeira vez aos quartos.