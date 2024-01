O piloto britânico Lando Norris renovou contrato com a escuderia McLaren por vários anos, anunciou esta sexta-feira a equipa britânica de Fórmula 1.

“Cresci com a McLaren e aqui sinto-me em casa. A viagem até agora tem sido emocionante. Passámos por altos e baixos, mas na temporada passada demonstrámos a nossa vontade de voltar a competir pelos primeiros lugares”, disse Lando Norris.

A McLaren disse apenas que se trata de um acordo “multianual”, pelo que deverá ser, pelo menos, até 2027, uma vez que o contrato anual do piloto de 24 anos terminava apenas no final de 2025.

Com esta renovação, põe-se um ponto final na especulação sobre uma possível ida de Lando Norris para a Red Bull, ocupando o lugar do mexicano Sergio Pérez, que muitos têm especulado não estar seguro devido a alguns erros do piloto ao longo da temporada, mas também a alguns episódios de rivalidade com Max Verstappen, colega de equipa.

O norte-americano Zack Brown, diretor executivo da McLaren, mostrou-se “encantado por poder continuar a contar com Lando Norris durante muitos mais anos”.

Aos 24 anos, o britânico soma como melhor resultado sete segundos lugares ao longo das cinco temporadas que já leva na Fórmula 1.