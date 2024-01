As autoridades realizaram buscas para encontrar um idoso de 87 anos, que sofre de Alzheimer, e que foi dado este sábado como desaparecido no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, informou fonte da GNR. O homem foi encontrado com vida na noite deste sábado e regressou entretanto a casa, revelaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o homem foi encontrado por populares, por volta das 20h, na zona de São Barnabé, neste concelho de onde tinha desaparecido.

Segundo a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, o estado de saúde do idoso, que sofre de Alzheimer, foi avaliado pelos bombeiros no local onde foi encontrado e, posteriormente, regressou a casa.

O homem não era visto desde cerca das 11h, tendo o alerta para o seu desaparecimento sido dado às 16h15, adiantou a GNR.

As operações de busca mobilizaram duas patrulhas da GNR, com quatro militares e dois veículos, e uma equipa dos Bombeiros de Almodôvar, com três elementos e uma viatura.