A Administração Norueguesa de Estradas Públicas (NPRA) abriu, em 2022, uma investigação aos problemas reportados por clientes, relativos às suspensões posteriores de alguns modelos da Tesla. Agora, depois de um estudo aprofundado, decidiu encerrar a investigação sem obrigar o construtor norte-americano a fazer um recall, por considerar que “não existe um risco inaceitável resultante de uma potencial quebra de um elemento da suspensão”.

A decisão prende-se com o facto de as autoridades terem concluído que os eventuais problemas aconteceram sempre a baixa velocidade e, muitas vezes, a realizar manobras em marcha-atrás, de acordo com a Reuters, com o número de incidentes registados a serem muito baixos face ao volume de Model S e Model X que circulam no país, sendo estes os modelos em que há casos reportados.

A Tesla já tinha assegurado ao regulador norueguês que o risco de um acidente grave era baixo e que o problema se devia a má utilização dos veículos, mesmo quando a NPRA tornou pública a sua investigação, dando a entender que em cima da mesa estava a possibilidade de obrigar a recolher a totalidade das berlinas e SUV topo de gama da marca norte-americana que circulam no país.

Se a Noruega arrumou definitivamente a questão, as autoridades suecas, no país vizinho, fizeram saber que pretendem continuar com a investigação aos mesmos motivos de queixa, apresentados pelos seus cidadãos.