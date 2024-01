O que liga uma história de espionagem, a atriz Bryce Dallas Howard, uma camisola de inverno, um gato escocês e Taylor Swift? A fazer crer na mais recente teoria da conspiração que tem estado a ganhar protagonismo nas redes sociais, mais do que se possa pensar. Argylle, do realizador Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass, ), chega às salas portuguesas em fevereiro e tem estado no centro de uma acesa discussão quanto à sua verdadeira autoria. Isto porque o livro no qual o filme supostamente se baseia é assinado por uma autora-mistério – uma autora que cada vez mais pessoas acreditam ser nada menos que Taylor Swift.

Se, à primeira vista, tal ideia pode parecer um tanto ou quanto descabida, a verdade é que, ao longo dos últimos meses, várias “provas” têm vindo a surgir, dando credibilidade à ideia de que a cantora norte-americana pode ter escrito o seu primeiro romance. A teoria já foi até desmentida pelo realizador de Argylle, mas nem por isso os fãs se demoveram da ideia que, seja ou não verdade, se tem assumido como um belo exemplo de marketing indireto ao filme de ação de Vaughn.

