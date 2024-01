A Comissão Europeia quer aumentar a prevenção pela vacinação de infeções virais que podem causar cancro, promovendo as vacinas contra o papilomavírus humano (HPV), nomeadamente nos rapazes, e o vírus da hepatite B (HBV).

As recomendações aos Estados-membros divulgadas esta quarta-feira têm como meta aumentar as taxas nacionais de vacinação contra o HPV e o HBV, sendo que em alguns países está muito aquém das metas traçadas, e integrá-las nas medidas de prevenção do cancro.

O executivo comunitário quer reforçar os esforços nacionais para se chegar, em 2030, a uma taxa de vacinação de pelo menos 90% das adolescentes e pré-adolescentes e aumentar a dos rapazes, no que respeita ao HPV, propondo a vacinação em escolas.

Este vírus pode causar cancro do colo do útero, vulvar, vaginal, peniano e também determinados cancros da cabeça e pescoço.

No que respeita ao HBV, cuja infeção pode causar cirrose e cancro do fígado, Bruxelas adianta que devem ser alcançados os objetivos da Organização Mundial de saúde de se chegar, até 2030, a uma cobertura vacinal (três doses) de 95% nas crianças, de 95% de mulheres grávidas rastreadas e 95% de recém-nascidos a receberem a vacina.

A Comissão Europeia quer ainda que estas vacinas sejam gratuitas ou totalmente reembolsáveis e facilmente acessíveis aos grupos-alvo e populações vulneráveis ou de alto risco.