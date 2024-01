O interesse estava lá, a operação nem por isso deixava de ser fácil por envolver tantas partes. Se é verdade que entre Sporting e representantes do jogador o acordo dificilmente poderia ser mais rápido, a contratação de Koba Koindredi pelos leões tinha de passar por uma cadeia de contactos e clubes de três países até poder ser concretizada. Assim, o Estoril, equipa que o francês representava, avançou com o valor da cláusula de compra que tinha junto da Valencia, que tinha cedido o jogador, sendo que parte dos três milhões pagos eram também para o Lens, onde passou pela formação. Resolvida essa questão, os canarinhos fizeram a mais valia nas negociações com o conjunto verde e branco, com quem mantêm boas relações depois dos negócios feitos nos últimos dois anos, e colocaram a fasquia nos quatro milhões de euros por 90% mais um milhão por objetivos, ficando com essa pequena percentagem numa futura transferência nos espanhóis.

O negócio estava há alguns dias alinhavado, apesar de algumas notícias que iam dando conta de entraves no decurso das conversações, e acabou por ser oficializado apenas depois da Final Four da Taça da Liga, com o jogador a fazer parte das opções de Vasco Seabra diante de Benfica e Sp. Braga antes de encerrar a passagem pela Amoreira, já não regressando aos trabalhos após a decisão da prova que os canarinhos perderam nas grandes penalidades diante dos minhotos e aproveitando a segunda-feira para realizar os habituais exames médicos com os responsáveis do Sporting. Faltava apenas a oficialização da chegada, esta terça-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Natural do Djibouti, onde o pai cumpria serviço militar numa equipa especial organizada numa operação para a manutenção da paz (também o avô, nascido na Nova Caledónia como pai, combateu na Primeira Guerra Mundial pela França), Koba Koindredi mudou-se ainda novo para território francês e começou a jogar no ES Fréjusienne com apenas seis anos, mudando-se depois para o Fréjus Saint-Raphaël onde fez toda a formação até 2017. Foi nesse ano que chegou ao radar do Lens, uma das formações gaulesas com camadas jovens mais reconhecidas, fazendo a estreia pelos seniores na Ligue 2 com apenas 17 anos antes de rumar ao Valencia ainda com idade de júnior apesar de ser aposta imediata na equipa B e descendo de escalão para fazer encontros relativos à Youth League, a Champions dos juniores. Entre 2020 e maio de 2022, o médio foi chamado para 19 partidas do conjunto principal entre Liga e taças nacionais.

Não sendo aposta constante e pela necessidade de somar minutos para continuar a sua evolução, Koindredi esteve cedido na última temporada aos espanhóis do Oviedo, realizando 18 encontros na Segunda Liga mais dois na Taça do Rei. Esta época, perante a necessidade de garantir mais médios para o plantel, o Estoril garantiu o empréstimo por um ano com uma cláusula de opção de três milhões de euros, sendo que para isso contaram também as exibições que foi tendo nas camadas jovens da seleção francesa, entre os Sub-17 e os Sub-19, que deixaram sempre a ideia de que se tratava de um jogador com características acima da média. Até ao momento, o francês fez 996 minutos em 17 jogos em 2023/24 nas três provas nacionais.

Como o Observador tinha referido há duas semanas, a ideia do Sporting passava por garantir um médio que conhecesse a realidade nacional, havendo outras alternativas referenciadas no mercado português que não foram opção pelos valores que a operação poderia comportar ou por estarem de saída para outros clubes (e países), sem esquecer também o reforço das alas ofensivas para dar outra margem a Rúben Amorim de ir “jogando” com a posição de Pedro Gonçalves no campo. No entanto, ficou também definido no plano interno que essa cara nova chegaria apenas se fosse um dos jogadores referenciados para o lugar e numa perspetiva de médio prazo a pensar já na próxima época, como era o caso do internacional canadiano Tajon Buchanan, que assinou pelo Inter. Nesta fase, essa hipótese foi perdendo força pelos obstáculos a nível de valores que foram encontrados pela SAD leonina e que dificilmente serão solucionados até amanhã, sendo que, em caso de necessidade, a resposta passa por recorrer a talentos da formação como Geovany Quenda.

De recordar que Koba Koindredi é o segundo reforço do Sporting neste mercado de inverno, após a chegada do central Rafael Pontelo do Leixões. Em sentido inverso, e com a ideia de regressarem para a equipa A na próxima temporada, Afonso Moreira foi emprestado ao Gil Vicente e Dário Essugo está a caminho do Desp. Chaves. Diomande, na Taça das Nações Africanas ao serviço da Costa do Marfim, e Morita, na Taça Asiático pelo Japão, serão os “reforços” que se seguirão quando terminarem as respetivas participações internacionais. Ainda no mercado verde e branco, Kauã Oliveira, médio ofensivo brasileiro de 20 anos, está também a ser negociado pelos leões mas para aumentar o leque de opções da equipa B dos leões.

Em atualização