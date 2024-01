Saiu de forma natural, acabou por ser um deslize que 24 horas depois Rúben Amorim assumiu que preferia não ter feito. Na projeção do encontro com o Tondela para a Taça de Portugal, a propósito de uma questão sobre o mercado, o técnico do Sporting falou sobre “alvos” que o clube tinha há muito e admitiu que um deles tinha acabado de seguir para outra equipa. Nomes, nada. No entanto, esse jogador a que o treinador acabou por fazer referência de forma inadvertida, era mesmo Tajon Buchanan, internacional canadiano de 24 anos que pode jogar mais pelo meio no corredor central como descair numa ala e que deixou os belgas do Club Brugge pelos italianos do Inter a troco de um valor a rondar os sete milhões mais três por objetivos.

Era essa uma das apostas fortes do Sporting para este mercado de janeiro, num leque de opções que não se cingia apenas ao canadiano e que prevê no melhor dos cenários duas contratações além de Rafael Pontelo: um médio centro e um ala. E as perspetivas para os dois setores são diferentes, com o ‘8’ a chegar ao que tudo indica do mercado nacional para uma entrada “imediata” e o ala a ser uma aposta externa a envolver uma soma mais avultada de investimento mas que funciona já como primeira peça para a época 2024/25.

Têm sido vários os nomes apontados para a posição que acaba de perder Morita, ao serviço do Japão na Taça Asiática (e com perspetivas internas em Alvalade de ser o jogador que mais tempo estará ausente, tendo em conta as hipóteses dos nipónicos na competição). Guga, médio de 26 anos do Rio Ave que fez toda a formação no Benfica – onde só não teve mais espaço por culpa de duas lesões graves com paragem prolongada –, foi um dos médios falados no universo leonino mas estará a caminho da China. Zaydou Youssouf, médio francês de 24 anos que cumpre a segunda temporada no Famalicão, também foi um elemento acompanhado pela estrutura verde e branca. No entanto, o eleito deverá ser mesmo Koba Koindredi, médio emprestado pelo Valencia ao Estoril que tem vindo a ganhar mais espaço nas opções do técnico Vasco Seabra.

???????????????? ???????????????????????????????????? (???????????????????????????? ????????????????????) – ???????????????????? ???????????????????????? Koba Koindredi (CM, '01, ????????????????) plays for Estoril Praia, on loan from Valencia CF. Read @LeandroEBM6's thoughts here ???? pic.twitter.com/2bv4H07Lw8 — Target Scouting (@TargetScouting_) January 5, 2024

Internacional francês nas camadas jovens, Koba Koindredi, de 22 anos, teve passagens por Fréjus Saint-Raphaël e Lens na formação antes de chegar ao Valencia, tendo feito depois duas temporadas entre equipa A e B antes dos empréstimos ao Oviedo, na última época, e ao Estoril. O médio, que foi inicialmente apontado pelo jornal Record e confirmado pelo Observador, deverá ser o segundo reforço para Rúben Amorim neste mercado de janeiro, não sendo de excluir a hipótese de chegar antes da Final Four da Taça da Liga por um valor mais acessível mesmo que superior em relação aos 750 mil euros pagos ao Leixões por Pontelo.

Ainda assim, e confirmando-se a chegada de mais um médio num setor que sempre foi visto como o mais deficitário a nível de opções, os responsáveis verde e brancos não perdem de vista a hipótese de tentarem o tal ala para reforçar não só as opções do Sporting na frente mas também a possibilidade de Pedro Gonçalves jogar mais vezes no meio-campo, neste caso por opção e não necessidade. É aqui que entronca a grande aposta neste mercado, com essa garantia de que, caso não venha nenhum dos jogadores referenciados pelos leões para essa posição, a opção será manter as atuais alternativas e “voltar à carga” no verão.

A nível de saídas, tudo aponta mesmo para que tudo fique na mesma. O Sporting sabe do interesse quase natural que o arranque explosivo de época de Viktor Gyökeres está a gerar entre alguns dos maiores clubes europeus mas está tranquilo com os 100 milhões de euros da cláusula, o mesmo acontecendo com Gonçalo Inácio, internacional português que também está referenciado por várias equipas. Houve também algumas abordagens sem propostas para que elementos menos utilizados pudessem sair (sem efeitos práticos), sendo que a maior “surpresa” tem sido o interesse motivado pelas exibições de Morten Hjulmand no meio-campo, outro dos reforços da presente temporada e que está a conseguir ter um bom impacto nos primeiros meses.