Em atualização

A ex-eurodeputada Ana Gomes foi esta quinta-feira absolvida pelo Tribunal da Relação do Porto no caso movido pelo empresário Mário Ferreira, que a acusava de difamação agravada.

“Acordam os juízes desta Segunda Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto em conceder provimento ao recurso e consequentemente, revogando a sentença recorrida, absolver a arguida do crime de difamação agravado, do pedido de indemnização civil e das custas pelas quais vem condenada”, pode ler-se no acórdão sobre a decisão.

Em causa estava um tweet em que a ex-candidata presidencial usou as expressões “escroque” e “criminoso fiscal” para qualificar o empresário, dono do grupo Douro Azul e da Media Capital.

Ana Gomes já partilhou a notícia na rede social X (antigo Twitter). “Fui ABSOLVIDA pelo Tribunal da Relação do Porto. No 3.º processo que me moveu Mário Ferreira. Tinha sido condenada por aqui o dizer “escroque”, tendo escrito “notório escroque/criminoso fiscal”, escreveu.

Fui ABSOLVIDA pelo Tribunal da Relação do Porto. No 3o processo que me moveu Mário Ferreira. Tinha sido condenada por aqui o dizer “escroque”, tendo escrito “notório escroque/criminoso fiscal”.

Que faria eu sem o extraordinário apoio do meu advogado Francisco Teixeira da Mota? — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) February 1, 2024