A Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio) comprometeu-se a lutar pela reprogramação financeira do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), após ter estado reunida com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

“A Agrobio compromete-se com os agricultores biológicos portugueses a ‘lutar’ pela reprogramação financeira do PEPAC, de forma a acomodar todos os candidatos à agricultura biológica”, defendeu, em comunicado.

Na quinta-feira, a associação esteve reunida com a ministra da Agricultura e da Alimentação para discutir os apoios financeiros à agricultura biológica.

Segundo a Agrobio, a ministra reiterou que os cortes para os ecorregimes não vão acontecer e, assim, os compromissos com os agricultores biológicos vão manter-se.

Já no que se refere aos apoios financeiros para o período entre 2025 e 2027, a governante referiu que, face à maior afluência de candidaturas relativamente aos apoios previstos para o setor, terá que ser feita uma reprogramação financeira do PEPAC.

Na quarta-feira, o Governo avançou com um pacote de ajuda aos agricultores, com mais de 400 milhões de euros de dotação, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o PEPAC, que não travou os protestos do setor.

Segundo a informação disponibilizada à Lusa, a maior parte das medidas que integra o pacote de apoio entra em vigor ainda este mês, com exceção das que estão dependentes de ‘luz verde’ de Bruxelas.