TEA & WINE Experience

Capítulo Restaurante & Bar, R. Dom Antão de Almada 4, 1100-373 Lisboa. Dia 2 de fevereiro das 18h30 às 22h00. Jantar a 130€. Reservas através do capitulo@conventsquarehotel.com ou 218295210.

Para celebrar os cinco sentidos: chama-se TEA & WINE Experience e tem como objetivo transportar os participantes para um mundo onde o chá e o vinho se fundem. Esta experiência imersiva e sensorial tem lugar no Capítulo, o restaurante do Convent Square Hotel Vignette Collection, em Lisboa, e conta com o chef Vítor Sobral, o sommelier André Figurinha, o CEO da Infusões com História, Miguel Moreira, e a perfumista Cláudia Camacho. Juntos prepararam uma experiência onde as infusões e gastronomia imperam: das 18h30 às 19h30 há uma masterclass sobre plantas aromáticas, e a utilização das mesmas na gastronomia, seguida depois do jantar, das 19h45 às 22h00, onde as infusões de Miguel Moreira e as criações do chef Vítor Sobral prometem unir a gastronomia, os vinhos, os chás, os aromas e a sonoridade à mesa.

