Os números não mentem e deixam bem claro a fase positiva que o Benfica está a atravessar: 19 jogos sem perder no Campeonato, 16 jogos sem perder no tempo regulamentar em todas as competições e sete vitórias consecutivas no Campeonato. Os encarnados derrotaram este sábado o Gil Vicente, num encontro com pouca história em que foram totalmente superiores, e chegaram provisoriamente à liderança da Liga com mais dois pontos e um jogo do que o Sporting.

O Benfica mantém-se totalmente invicto para o Campeonato no Estádio da Luz esta temporada — sendo que, desde Roger Schmidt assumiu o comando técnico, só perdeu uma vez em casa em 27 jogos para a Liga, na época passada e contra o FC Porto. Os encarnados venceram por dois ou mais golos nas últimas seis jornadas, sendo que esta foi também a sexta vez em que ganharam por três ou mais golos em 2023/24.

A nível individual, João Neves marcou e foi eleito o melhor jogador em campo, enquanto que Alexander Bah regressou à titularidade depois de um longo período lesionado e também foi das melhores individualidades da equipa. “Foi uma vitória merecida. Às vezes foi difícil, eles estavam a defender bem. Tivemos oportunidades, foi muito merecido. Mentalmente estou muito feliz. Foram meses duros. Tive saudades do estádio, estava muito entusiasmado por voltar. Fisicamente senti-me bem. Foram os primeiros 90 minutos em muito tempo. Estou de volta e há que continuar a trabalhar. Estamos em primeiro”, frisou o lateral dinamarquês na zona de entrevistas rápidas.

Benfica continua invicto em ???? casa neste campeonato, após 10 jogos ⚠Com Roger Schmidt como treinador, os encarnados só perderam um dos 27 jogos realizados em casa na Liga ???????? (frente ao FC Porto, na época passada) pic.twitter.com/7f5hDu6nZi — Playmaker (@playmaker_PT) February 4, 2024

Já Roger Schmidt, também na flash interview, mostrou-se muito satisfeito com o resultado alcançado. “Estamos felizes por termos vencido, não é fácil jogar contra o Gil Vicente. É uma boa equipa, especialmente com bola, mas penso que controlámos bem o jogo. Marcámos nos momentos certos. Com o terceiro golo, depois do intervalo, penso que o jogo ficou decidido. Estamos contentes pela vitória”, começou por dizer o treinador encarnado, justificando depois o facto de ter deixado Kökçü e João Mário de fora do onze inicial.

“Temos ainda alguns jogos para disputar e temos de pensar que a cada três dias temos um jogo. Temos de ter todos os jogadores num bom momento, assim como temos de ter cuidado com outros jogadores, que também precisam de descansar. O João Mário e o Kökçü jogaram muito nos outros jogos e dei-lhes algum tempo para descansarem hoje. Temos de continuar a fazer esta gestão nos próximos jogos, porque precisamos de ter o plantel todo preparado para os jogos que vêm aí. Estamos muito contentes porque o Bah voltou a ser titular e conseguiu jogar os 90 minutos, o David Neres também está a ficar melhor a cada dia que passa e os novos jogadores estão a adaptar-se à equipa. Tudo isso é bom neste momento”, acrescentou.