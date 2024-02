O Chega foi o partido que mais cresceu nas eleições regionais dos Açores, passando de dois para cinco deputados. Depois de ter conquistado um grupo parlamentar em 2020 com 5.260 votos, o partido liderado por André Ventura duplicou o resultado, alcançando 10.626 votos e, sem uma maioria absoluta do PSD, pode ser a peça-chave para que José Manuel Bolieiro consiga governar. Ou não.

Os 26 deputados eleitos pela Aliança Democrática não asseguram uma maioria absoluta e, tendo em conta os resultados, IL e PAN não são suficientes, pelo que Bolieiro precisa que o Chega ou o PS lhe viabilizem o governo. André Ventura não demorou a abrir as portas aos sociais-democratas: a partir da sede em Lisboa, deixou claro que a decisão está nas mãos do partido na região, mas assegurou estar pronto para se sentar à mesa das negociações: “O Chega não se furtará a essa responsabilidade e começaremos a trabalhar para, em conjunto com o PSD, podermos ter um governo para quatro anos com estabilidade na região autónoma dos Açores.”

Para que se consiga uma situação de “estabilidade”, Ventura deixa claro que é necessário um “acordo de governo para quatro anos” e disse que, para o alcançar, haverá “negociações estruturais e sólidas” que não serão conseguidas em poucos dias. Questionado sobre uma situação em que o Chega não seja incluído nessa equação, Ventura considera que “seria um ato de total irresponsabilidade“.

“[Com os resultados] há uma situação de estabilidade e um dos partidos prefere não ter essa solução? A responsabilidade é, a partir de hoje, começarem a construir nessa responsabilidade”, apontou o líder do Chega, que não querer acreditar que “a esquerda fique a vangloriar-se de a direita não ter conseguido uma convergência de governo”.

Já José Pacheco, presidente do Chega/Açores e cabeça de lista novamente eleito deputado, reagiu aos resultados mais em jeito de comício do que de vitória, com críticas ao PSD — que Ventura ambiciona que venha a ser parceiro de governo — e ao que o executivo de Bolieiro esteve “a fazer nos últimos três anos”.

Do lado do PSD não ficaram quaisquer certezas quanto ao futuro, mas Bolieiro assegurou que governará em maioria relativa e Montenegro sugeriu que uma coligação com o Chega está fora de questão — o que deixaria o partido de Ventura afastado de qualquer poder — com um resultado inconsequente. A verdade é que os resultados são claros e José Manuel Bolieiro tem mesmo de deixar nas mãos de alguém a viabilização de um governo. Resta saber se é nas do PS ou do Chega — os únicos partidos com deputados suficientes para terem esse poder.